Осман Кадиев: "Уфу" и "Спартак" "Анжи" примет в Махачкале"

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клубу удалось решить проблемы с "Анжи Ареной", и команда проведет матчи 16-го и 17-го тура премьер-лиги с "Уфой" и "Спартаком" соответственно в Махачкале. Накануне, напомним, стало известно, что махачкалинецев не пустили на тренировку из-за задолженности клуба перед стадионом.

- Вопрос со стадионом был решен сразу, - сказал Кадиев.

- То есть с "Уфой" и "Спартаком" вы сыграете на "Анжи Арене"?

- Да.

- И никаких "планов B" вы не готовите?

- Нет, а зачем? Мы не готовы менять стадион.

"Анжи" после 15 туров в чемпионате России занимает 15-е место с 14 очками. (Андрей Сизякин)

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