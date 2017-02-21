Осман Кадиев: "Летом "Анжи" покинут 4-5 футболистов"

Владелец "Анжи" Осман Кадиев в эфире передачи "Футбол России" сообщил, что летом команду покинут от четырех до пяти футболистов. Также Кадиев выразил сожаление, что из "Анжи" ушел защитник Дарко Лазич, перешедший в "Аланьяспор".

- Летом могут уйти человека четыре, максимум – пять, - подчеркнул Кадиев. - А костяк в команде есть.

- Те, кто уйдут – легионеры?

- Боли, естественно, уйдет, Шандау уйдет.. Задерживать Боли не хотел бы, потому что мне нужен человек, который хочет играть. Он хочет играть, но, наверное, в каком-то богатом клубе, где, может, у него последний контракт будет. Я его по-человечески понимаю, не стал ему чинить препятствий. На понижение зарплаты он не идет и не пойдет, еще у него есть агенты, которые им манипулируют. Так что никаких обид у меня на него нет.

- Из тех, кто ушел – есть сожаления?

- Лазич. Его хотел бы оставить. Он – хороший игрок, думаю, у него хорошее футбольное будущее. Я хотел бы его оставить, можно было договориться на ту же зарплату, но он хотел сменить обстановку. Раз все ушли, он думает, что мы будем выживать по-футбольному. Не скажу, что он ушел на лучшие условия.