Осман Кадиев: "Карпин был наиболее вероятным кандидатом на пост тренера "Анжи"

Президент "Анжи" Осман Кадиев подтвердил, что клуб рассматривает Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Руководитель отметил, что перед новым наставником будет поставлена цель занять место не ниже десятого в турнирной таблице чемпионата России.

– Очень много кандидатов рассматривали, и было очень много "за" кандидатуру Валерия Карпина на самом деле, – цитирует "Р-Спорт" Кадиева. – Мы рассматривали его, он был одним из наиболее вероятных кандидатов.

Перед "Анжи" с новым тренером стоит задача занять достойное место, не ниже десятого в чемпионате России. Александр Григорян решил отойти от футбола, отдохнуть и заняться самообразованием. Усиление будет, селекция у нас идет постоянно. Философия клуба остается той же самой, она не меняется.

Напомним, что на данный момент махачкалинцы идут на 15-й строчке таблицы, набрав всего три очка. Последним местом работы Карпина был "Армавир", из которого он ушел 23 июня 2016 года.