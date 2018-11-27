Осман Кадиев: "Анжи" примет "Спартак" и "Уфу" в Махачкале"

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клубу удалось решить проблемы с "Анжи Ареной", и команда проведет матчи 16-го и 17-го тура премьер-лиги с "Уфой" и "Спартаком" соответственно в Махачкале. Накануне, напомним, стало известно, что махачкалинецев не пустили на тренировку из-за задолженности клуба перед стадионом.
- Вопрос со стадионом был решен сразу, - сказал Кадиев.
- То есть с "Уфой" и "Спартаком" вы сыграете на "Анжи Арене"?
- Да.
- И никаких "планов B" вы не готовите?
- Нет, а зачем? Мы не готовы менять стадион.
"Анжи" после 15 туров в чемпионате России занимает 15-е место с 14 очками. (Андрей Сизякин)
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