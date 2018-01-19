Оскар - Фернанду: "Я тут разбирал шкаф дома. Так у меня там одни твои футболки". Видео

Бразильский полузащитник "Шанхай Шанган" Оскар после товарищеского матча со "Спартаком" (1:0) обратился к своему соотечественнику Фернанду и отметил, что у него дома скопилось много футболок хавбека красно-белых, который ранее выступал за "Гремиу".

– Я тут разбирал шкаф дома. Так у меня там одни твои футболки, – приводит слова Оскара пресс-служба "Зенита".

– Да ну! У меня ни одной твоей нет, – ответил Феранду.

– Как нет?

– А, хотя одна может быть и есть, но это не точно.

– Да не может быть такого! У меня целых три. У меня целых три твоих из "Гремио". Давай-ка поменяемся.