19:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ошибся ли арбитр, не назначив пенальти в пользу "Локо"?

Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол
Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол
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На 61-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Локомотив""Арсенал" (1:1) арбитр Владимир Сельдяков не счел действия защитника гостей Максима Беляева нарушением правил и не назначил 11-метровый удар в пользу железнодорожников после падения Петара Шкулетича. Правильно ли он поступил?

Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото "СЭ"
Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол

Мнения наших экспертов разделились. Одни увидели фол в том, что делал Беляев, – задержку соперника руками. Значит, следовало наказать туляков пенальти.

Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото "СЭ"
Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол

Другие обратили внимание на то, что нападающий "Локомотива", поджав ноги, упал по собственному желанию. К тому же в борьбе с соперником Шкулетич тоже использовал руку. Значит, решение Сельдякова продолжить игру можно поддержать. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Арсенал"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Mamoru

Гаттузо зол! "Притяжения больше нет. Судейко купился или был куплен. Других вариантов нет." - это чо за высер? Судья пенальти назначил вообще в другом эпизоде.

21:15

werder63

Здесь не поставили потому, что его не было. Нам липовых не надо. Лунатик, язык свой в .... засунь! 2 мяча в 9 играх, 4 с пеналей полулевых -=- вот что такое локо в этом году! ФНЛ висит над ним, потому что нет нападения! Симулянты не в счет! Один в Локо боец остался- Самедов! А футбол упадем в штрафной, ВДРУГ пеналь дадут - это профанация!

20:58

Морозов95

100% симуляция

20:57

echo2011

Ни тут не было пенальти,ни там,где его назначили.Невольно вспомнился тренер Южанин:"Если игроки падают в штрафной 8 раз,то можно же поставить хоть один пенальти"! Вот судьи и ставят.А потом удивляемся,почему в Европе на это не реагируют.

20:47

Гаттузо зол!

Чистейшая во всех отношениях симуляция!!!! Вы посмотрите ,как он летит оттолкнувшись двумя ногами и их так красиво поджав. Притяжения больше нет. Судейко купился или был куплен. Других вариантов нет. Даже при слабой квалификации такие моменты видны, ну если хотеть увидеть.

20:27

lyutik

werder63 Шкулятич падал каждый раз, как только добегал до штрафной, ПРОТИВНО смотреть на эти симуляции. И так ПЯТЬ пенальти судьи поставили Локо за 9 игр - не до фига ли? 19:52 _______ А, ты, с___ка, хоть один матч видел? Все, что поставили, 100% пенальти. Здесь не поставили потому, что его не было. Нам липовых не надо.

20:16

werder63

Шкулятич падал каждый раз, как только добегал до штрафной, ПРОТИВНО смотреть на эти симуляции. И так ПЯТЬ пенальти судьи поставили Локо за 9 игр - не до фига ли?

19:52

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Материалы других СМИ