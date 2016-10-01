Ошибся ли арбитр, не назначив пенальти в пользу "Локо"?

Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол

На 61-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Арсенал" (1:1) арбитр Владимир Сельдяков не счел действия защитника гостей Максима Беляева нарушением правил и не назначил 11-метровый удар в пользу железнодорожников после падения Петара Шкулетича. Правильно ли он поступил?

Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол

Мнения наших экспертов разделились. Одни увидели фол в том, что делал Беляев, – задержку соперника руками. Значит, следовало наказать туляков пенальти.

Спорный момент в штрафной "Арсенала" на 61-й минуте. Фото Наш футбол

Другие обратили внимание на то, что нападающий "Локомотива", поджав ноги, упал по собственному желанию. К тому же в борьбе с соперником Шкулетич тоже использовал руку. Значит, решение Сельдякова продолжить игру можно поддержать. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Арсенал"