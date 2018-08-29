Ошибка одна, а не три! Вилков ответил Тихонову

Судья Михаил Вилков в интервью "СЭ" подвел итоги своей работы в матче "Енисей" – "Крылья. Арбитр должен был работать на центральной игре первого круга "Зенит" - "Спартак", но его ошибки в этом матче оказались роковыми не только для самарцев. За работу специалист получил неудовлетворительную оценку. Главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов и вовсе назвал работу Вилкова предвзятой.

– Удалось пересмотреть матч?

– Конечно. Все судьи через день или на следующий смотрят на свою работу со стороны, чтобы понять ошибки или недочеты – карточки, штрафные и прочие моменты.

– Что думаете?

– Я, безусловно, заслужил отрицательную оценку. К сожалению, допустил ошибку на 14-й минуте, когда не назначил пенальти за игру рукой в ворота "Енисея". Не могу сказать, что в том моменте выбрал неправильную позицию – она соответствовала рекомендации. Но с того ракурса не увидел игру рукой. В динамичном эпизоде перед моими глазами еще пробежал Огуде и вполоборота стоял Ятченко, и я элементарно не увидел, куда попал мяч и что там произошло. Увы, назначил угловой…

– ВАР бы вам помог?

– Сейчас модно говорить на эту тему. Безусловно, если бы я посмотрел повтор, то назначил бы 11-метровый.

– Еще один эпизод, который разобрал наш эксперт Александр Бобров: на 33-й минуте вы не наказали Кичина. Будь у вас возможность все вернуть, какую карточку ему показали бы?

– То нарушение явно не тянуло на красную. Кичин играет в мяч – это основный критерий, а уже после согнутыми (не прямыми!) ногами попадает в соперника. Я тогда назначил штрафной удар. Возможно, с натяжкой и можно там было дать желтую карточку. Но ни о какой красной не может быть и речи. У Кичина попытка сыграть в мяч, и он в него играет.

– Согласны, что вторая карточка полузащитника "Крыльев Советов" Ланина получилась ошибочной?

– Нет. На мой взгляд, заслуженное удаление. Там произошла длительная задержка, вследствие которой Обрадович отмахнулся ладонью. Вот и получается, что Ланину показал предупреждение (оно стало вторым для игрока. – Прим. "СЭ") за длительную задержку, а Обрадовичу – за отмашку. Если бы отмашка была акцентированной и не ладошкой, а локтем или кулаком, то это была прямая красная карточка. (Андрей СИЗЯКИН)