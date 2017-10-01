Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:45 | Футбол — РФПЛ

Ошибка арбитра Лапочкина в матче ЦСКА - "Уфа" могла привести к скандалу

Федор ЧАЛОВ (справа) выбивает мяч у Александра БЕЛЕНОВА. Федор ЧАЛОВ (справа) выбивает мяч у Александра БЕЛЕНОВА. Федор ЧАЛОВ (справа) выбивает мяч у Александра БЕЛЕНОВА. Федор ЧАЛОВ (справа) выбивает мяч у Александра БЕЛЕНОВА. Федор ЧАЛОВ (справа) выбивает мяч у Александра БЕЛЕНОВА.
Федор ЧАЛОВ (справа) выбивает мяч у Александра БЕЛЕНОВА.
1

На 79-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА"Уфа" (0:0) арбитр Сергей Лапочкин допустил ошибку, позволив нападающему Федору Чалову нарушить правила игры и избежать наказания. В том эпизоде вратарь гостей Александр Беленов контролировал мяч в своей штрафной, собираясь ударить им по земле. Как только он отпустил его, и произошло касание с газоном, нападающий красно-синих выбил мяч. Началась опасная атака ЦСКА, едва не приведшая к голу.

По правилам судье следовало остановить игру и наказать Чалова за его действия свободным ударом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Уфа"

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

knyaz boltconskiy

Заголовок мощный...

22:50