Орнитолог: "В Петербурге нет птиц, которые могли бы повредить крышу стадиона"

Орнитолог, сотрудник научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник считает, что ни одна птица не смогла бы повредить пленку крыши стадиона "Санкт-Петербург". Вчера вице-губернатор города Игорь Албин отметил, что на арене на Крестовском острове неправильно работает защита от птиц.
- Бакланы не могли испортить пленку, это водная птица, крыши их не интересуют, - цитирует "Р-Спорт" Медник. - Да и нет у нас столько бакланов, для нашего региона это редкие птицы. В районе Петербурга и окрестностей они бывают только в пролете.
Часто еще бакланами неправильно называют серебристую чайку. Это крупная морская чайка, которая действительно у нас встречается часто, эти птицы собираются в большие стаи. Но и они не могли испортить пленку крыши. Клювы серебристых чаек устроены так, чтобы хватать добычу и проглатывать целиком. У нас вообще нет птиц, которые могут ковырять клювами крыши.
Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"
ALEX Spartacus
сука, смешно до слез))))
19:10
rusfed 2.0
Бакланами проблемы этой арены не закончатся. Потом придет Песец
19:09
takitak
Все знают этих "бакланов", которые так задорого "строили" стадион, эти "птицы" ещё не раз попросят дополнительного финансирования.
19:05
rusfed 2.0
Baclanus Peterburgus. Баклан Петербургский. Отряд: Пеликанообразные. Семейство: путинские.
19:04
rusfed 2.0
Чтоб доказать, что не пустобрёх, Слюняев должен теперь перечислить этих бакланов пофамильно
19:03
rusfed 2.0
Баклан Слюнявый
19:02
King's Bounty IX
Бакланы жрут коробками план...
18:58
Valery917rus
ну и редкостный баклан этот албин))
18:57
Бу-га-га!
Таня, это перелетные птицы. Поклюют плёнку - и перелетают в другие места, дальше вредить.
18:51
баламошка
Птиц в Петербурге нет, зато бакланов полно.
18:44
Roov
Может это был сленг и Албин совсем не птиц имел ввиду?)
18:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так это был новый вид- баклан албин! Он может проковырять и ковыряет регулярно, чтобы потом на ремонт получать субсидии.
18:43
shpasic
бакланы в пролёте, ахаха)
18:42