Орнитолог: "В Петербурге нет птиц, которые могли бы повредить крышу стадиона"

Орнитолог, сотрудник научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник считает, что ни одна птица не смогла бы повредить пленку крыши стадиона "Санкт-Петербург". Вчера вице-губернатор города Игорь Албин отметил, что на арене на Крестовском острове неправильно работает защита от птиц.

- Бакланы не могли испортить пленку, это водная птица, крыши их не интересуют, - цитирует "Р-Спорт" Медник. - Да и нет у нас столько бакланов, для нашего региона это редкие птицы. В районе Петербурга и окрестностей они бывают только в пролете.

Часто еще бакланами неправильно называют серебристую чайку. Это крупная морская чайка, которая действительно у нас встречается часто, эти птицы собираются в большие стаи. Но и они не могли испортить пленку крыши. Клювы серебристых чаек устроены так, чтобы хватать добычу и проглатывать целиком. У нас вообще нет птиц, которые могут ковырять клювами крыши.

Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"