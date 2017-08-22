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18:38 | Футбол — РФПЛ

Орнитолог: "В Петербурге нет птиц, которые могли бы повредить крышу стадиона"

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Орнитолог, сотрудник научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник считает, что ни одна птица не смогла бы повредить пленку крыши стадиона "Санкт-Петербург". Вчера вице-губернатор города Игорь Албин отметил, что на арене на Крестовском острове неправильно работает защита от птиц.

- Бакланы не могли испортить пленку, это водная птица, крыши их не интересуют, - цитирует "Р-Спорт" Медник. - Да и нет у нас столько бакланов, для нашего региона это редкие птицы. В районе Петербурга и окрестностей они бывают только в пролете.

Часто еще бакланами неправильно называют серебристую чайку. Это крупная морская чайка, которая действительно у нас встречается часто, эти птицы собираются в большие стаи. Но и они не могли испортить пленку крыши. Клювы серебристых чаек устроены так, чтобы хватать добычу и проглатывать целиком. У нас вообще нет птиц, которые могут ковырять клювами крыши.

Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170822/1124629888.html

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КОММЕНТАРИИ (13)
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ALEX Spartacus

сука, смешно до слез))))

19:10

rusfed 2.0

Бакланами проблемы этой арены не закончатся. Потом придет Песец

19:09

takitak

Все знают этих "бакланов", которые так задорого "строили" стадион, эти "птицы" ещё не раз попросят дополнительного финансирования.

19:05

rusfed 2.0

Baclanus Peterburgus. Баклан Петербургский. Отряд: Пеликанообразные. Семейство: путинские.

19:04

rusfed 2.0

Чтоб доказать, что не пустобрёх, Слюняев должен теперь перечислить этих бакланов пофамильно

19:03

rusfed 2.0

Баклан Слюнявый

19:02

King's Bounty IX

Бакланы жрут коробками план...

18:58

Valery917rus

ну и редкостный баклан этот албин))

18:57

Бу-га-га!

Таня, это перелетные птицы. Поклюют плёнку - и перелетают в другие места, дальше вредить.

18:51

баламошка

Птиц в Петербурге нет, зато бакланов полно.

18:44

Roov

Может это был сленг и Албин совсем не птиц имел ввиду?)

18:44

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Так это был новый вид- баклан албин! Он может проковырять и ковыряет регулярно, чтобы потом на ремонт получать субсидии.

18:43

shpasic

бакланы в пролёте, ахаха)

18:42