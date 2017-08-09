Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч "Зенита"

Телекомментатор Геннадий Орлов будет работать на матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат", сообщает официальный сайт "НТВ-Плюс". Он впервые прокомментирует встречу сине-бело-голубых в этом сезоне. Эта игра пройдет 13 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.
Орлов, ранее регулярно работавший на матчах петербуржцев, в этом году не назначался на встречи петербуржцев. По словам комментатора, это обусловлено тем, что до него не дошла очередь.
Производственник
питерцы смотрите футбол по 78 live там Погорелов и Максименко делают из врагов клоунов
16:28
Slim Taller
LemieuxMario , он не топит,а немного болеет:)
16:26
Zello
Жду не дождусь когда диктор стадиона, болеющий за Ахмат, начнет комментировать матчи на телевидении! Вот тогда никому мало не покажется!
16:18
LemieuxMario
Slim Taller.../// не смеши генич за спартак жестко топит)))
16:17
Cheremis57
tusar-67 Cheremis57 пока все комментаторы только и делают,что "облизывают" Спартак,причём не по делу. 15:50 ===== Согласен! Правильно говорит Slim Taller, у нас нет беспристрастных комментаторов!! Большинство облизывают "Спартак", а Орлов- "Зенит"!!! А как быть нам, нейтральным болельщикам- с ума ведь можно сойти от ихнего сиропа и соплей!!!!
16:12
Таки да
Ура! Наконец-то!!!
16:11
Zello
Генашка еще вас всех купит и продаст! Непотопляемый!
16:09
Гетеродин
Хорошая новость, ГСО должен работать на Зените.
16:08
Slim Taller
spetrov, у наших комментаторов преобладает эмоциональная составляющая,как у тех же испанцев или турков.А англичане больше говорят по делу,чем восторгаются.Кому это нужно орловское "как он сыграл","как он отдал" с цоканьем языком?!
16:02
Zello
Возвращение легенды! Наконец-то до него дошла очередь! Вот что значит справедливая ротация
15:51
spetrov
Он не устраивает не из-за любви к Зениту,а из-за того,что не успевает за современным футболом. --- Ну, мнрения все-таки высказывает иногда абсурдные и прямо противоположные по схожим эпизодам. Но, в принципе, соглашусь. Недавно где-то прочитал (послушал) мнение, что у нас комментаторы, мол, вообще неправильно комментируют. Не происходящее на поле. Сравнивая с той же Англией, понимаешь, что прав человек.
15:51
tusar-67
Cheremis57 пока все комментаторы только и делают,что "облизывают" Спартак,причём не по делу.
15:50
Slim Taller
zenitoman, "Шнобель Арустамян открыто топит за цска" .... что за бред?! Арустамян болеет за армян (всех),итальянцев (Ювентус) и Спартак.На Ютубе есть программа "100 % футбола",иногда смотри её.что-бы потом не писать чепухи.А вообще,за Спартак болеют большинство комментаторов.Вот,например,Черданцев и сам играл за Спартак-2. Розанов ,Генич,Казанский дистанцируются от проявления симпатий.Поэтому они и лучшие.А по Орлову я уже высказывался.Он не устраивает не из-за любви к Зениту,а из-за того,что не успевает за современным футболом.
15:47
spetrov
old grumbler, в идеале вообще никто никого не должен облизывать. :) У них как бы иная задача. :)
15:42
spetrov
После голов минутная тишина стояла. (Millwall82) Серъезно? :) Тоже в топку. Хорошо, я звук почти всегда выключаю.
15:41
old grumbler
Не всем дано как Панову переехать в Москву и болеть за Спартак некоторые люди не бросают свои привязанности переехав в другой город... И Орлов не должен как комментатор облизывать Спартак там в Москве лизунов хватает... и без него...
15:40
old grumbler
Platinum1991................... и ошибки Зенита и других клубов он видит и о них говорит но болельщики Спартака не видят ошибок своих кумиров и это их проблема...
15:37
Millwall82
Видимо Борисыч нагнул Манделаку, пересмотрев матч, там Моссаковский чуть ли не плакал когда Зенит забивал. После голов минутная тишина стояла.
15:34
zenitoman
Шмурнов открыто топит за спартак/регулярно комментирует матчи с участием спартака и ВСЕМ ПО ФИГ или когда Шнобель Арустамян открыто топит за цска - ТИШИНА, а на мэтра/профессионального комментатора накидываются - ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!
15:32
Platinum1991
Геннадий неплохой комментатор, но при комментировании Зенита надо ВКЛЮЧАТЬ объективность и беспристрастность! Ну, и что, что Зенит! Как играют, так и надо комментировать, а не приукрашивать ошибки игроков Зенита! Игроки расслабляются и позволяют себе не вынужденные ошибки. Одно дело, когда игрок Зенита в борьбе с соперником не смог отдать точный пас, а другое дело, когда на ровном месте ЗАПАРТАЧИЛ передачу! Плюс игроки Зенита выключаются из игры! Отдал пас и считает, что можно расслабиться, а РАССЛАБУХА не идёт на пользу командной игре Зенита. Пока командной игры не видно у Зенита и это понятно, - притирка, сыгранность, взаимопонимание пока отрабатываются и проскакивают через раз на третий. Будем посмотреть, как оно будет дальше! В любом случае, желаем Геннадию поднатаскать ОБЪЕКТИВНОСТЬ и беспристрастность, и в своих комментариях помогать игрокам Зенита ВИДЕТЬ свои ошибки и устранять их и НЕ ПОВТОРЯТЬ их в следующей игре! Век живи и век учись, но не на своих ошибках, а на чужих!!! А свои надо решительно ИСКОРЕНЯТЬ и не повторять впредь! Желаем! Вперёд Геннадий! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! На вас смотрит и вас слушает вся футбольная Россия!
15:21
spetrov
...Симпатии-то ладно еще. Мнение часто высказывает субъективное в зависимости от того, о ком речь. Очевидно ведь тоже.
15:17
spetrov
.
15:14
spetrov
Парни, человек же непрофессионально подходит к своей работе, откровенно выказывая симпатии одному из соперников. Что там может нравится.
15:13
Cheremis57
tusar-67 ==== А как быть нейтральным болельщикам? Этот товарищ начнёт с первой минуты "облизывать" "Зенит"! Нам сразу, с первой минуты выключать звук?
15:13
Slim Taller
За что вы так болельщиков ненавидите?!
15:12
old grumbler
Жаль что со Спартаком не он комментировал тогда бы много сектантов от злости скрючило...
15:08
миша елец
надо же лизнуть боссам кому-то и объявить Зенит чемпионом после 6-го тура
15:01
spetrov
Иногда они возвращаются. (с) голос из Санкт-Петербурга, собирайтесь там на пару и хоть обкомментируйтесь на здоровье.
15:00
oleg_Spb
Ха-ха, за три дня до матча настроение хэйтерам испортили, Геннадию Сергеевичу рекомендую называть Краневиттера просто по имени, - Матиас !:)))
14:56
П_о_в_а_р
Хана болотным. #СергеичЖиви
14:56