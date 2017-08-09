Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч "Зенита"

Телекомментатор Геннадий Орлов будет работать на матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат", сообщает официальный сайт "НТВ-Плюс". Он впервые прокомментирует встречу сине-бело-голубых в этом сезоне. Эта игра пройдет 13 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

Орлов, ранее регулярно работавший на матчах петербуржцев, в этом году не назначался на встречи петербуржцев. По словам комментатора, это обусловлено тем, что до него не дошла очередь.