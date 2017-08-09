14:29 | Футбол — РФПЛ

Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч "Зенита"

35

Телекомментатор Геннадий Орлов будет работать на матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат", сообщает официальный сайт "НТВ-Плюс". Он впервые прокомментирует встречу сине-бело-голубых в этом сезоне. Эта игра пройдет 13 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

Орлов, ранее регулярно работавший на матчах петербуржцев, в этом году не назначался на встречи петербуржцев. По словам комментатора, это обусловлено тем, что до него не дошла очередь.

Дополнительная информация

https://ntvplus.ru/tv/?genre=3495

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (35)
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Производственник

питерцы смотрите футбол по 78 live там Погорелов и Максименко делают из врагов клоунов

16:28

Slim Taller

LemieuxMario , он не топит,а немного болеет:)

16:26

Zello

Жду не дождусь когда диктор стадиона, болеющий за Ахмат, начнет комментировать матчи на телевидении! Вот тогда никому мало не покажется!

16:18

LemieuxMario

Slim Taller.../// не смеши генич за спартак жестко топит)))

16:17

Cheremis57

tusar-67 Cheremis57 пока все комментаторы только и делают,что "облизывают" Спартак,причём не по делу. 15:50 ===== Согласен! Правильно говорит Slim Taller, у нас нет беспристрастных комментаторов!! Большинство облизывают "Спартак", а Орлов- "Зенит"!!! А как быть нам, нейтральным болельщикам- с ума ведь можно сойти от ихнего сиропа и соплей!!!!

16:12

Таки да

Ура! Наконец-то!!!

16:11

Zello

Генашка еще вас всех купит и продаст! Непотопляемый!

16:09

Гетеродин

Хорошая новость, ГСО должен работать на Зените.

16:08

Slim Taller

spetrov, у наших комментаторов преобладает эмоциональная составляющая,как у тех же испанцев или турков.А англичане больше говорят по делу,чем восторгаются.Кому это нужно орловское "как он сыграл","как он отдал" с цоканьем языком?!

16:02

Zello

Возвращение легенды! Наконец-то до него дошла очередь! Вот что значит справедливая ротация

15:51

spetrov

Он не устраивает не из-за любви к Зениту,а из-за того,что не успевает за современным футболом. --- Ну, мнрения все-таки высказывает иногда абсурдные и прямо противоположные по схожим эпизодам. Но, в принципе, соглашусь. Недавно где-то прочитал (послушал) мнение, что у нас комментаторы, мол, вообще неправильно комментируют. Не происходящее на поле. Сравнивая с той же Англией, понимаешь, что прав человек.

15:51

tusar-67

Cheremis57 пока все комментаторы только и делают,что "облизывают" Спартак,причём не по делу.

15:50

Slim Taller

zenitoman, "Шнобель Арустамян открыто топит за цска" .... что за бред?! Арустамян болеет за армян (всех),итальянцев (Ювентус) и Спартак.На Ютубе есть программа "100 % футбола",иногда смотри её.что-бы потом не писать чепухи.А вообще,за Спартак болеют большинство комментаторов.Вот,например,Черданцев и сам играл за Спартак-2. Розанов ,Генич,Казанский дистанцируются от проявления симпатий.Поэтому они и лучшие.А по Орлову я уже высказывался.Он не устраивает не из-за любви к Зениту,а из-за того,что не успевает за современным футболом.

15:47

spetrov

old grumbler, в идеале вообще никто никого не должен облизывать. :) У них как бы иная задача. :)

15:42

spetrov

После голов минутная тишина стояла. (Millwall82) Серъезно? :) Тоже в топку. Хорошо, я звук почти всегда выключаю.

15:41

old grumbler

Не всем дано как Панову переехать в Москву и болеть за Спартак некоторые люди не бросают свои привязанности переехав в другой город... И Орлов не должен как комментатор облизывать Спартак там в Москве лизунов хватает... и без него...

15:40

old grumbler

Platinum1991................... и ошибки Зенита и других клубов он видит и о них говорит но болельщики Спартака не видят ошибок своих кумиров и это их проблема...

15:37

Millwall82

Видимо Борисыч нагнул Манделаку, пересмотрев матч, там Моссаковский чуть ли не плакал когда Зенит забивал. После голов минутная тишина стояла.

15:34

zenitoman

Шмурнов открыто топит за спартак/регулярно комментирует матчи с участием спартака и ВСЕМ ПО ФИГ или когда Шнобель Арустамян открыто топит за цска - ТИШИНА, а на мэтра/профессионального комментатора накидываются - ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!

15:32

Platinum1991

Геннадий неплохой комментатор, но при комментировании Зенита надо ВКЛЮЧАТЬ объективность и беспристрастность! Ну, и что, что Зенит! Как играют, так и надо комментировать, а не приукрашивать ошибки игроков Зенита! Игроки расслабляются и позволяют себе не вынужденные ошибки. Одно дело, когда игрок Зенита в борьбе с соперником не смог отдать точный пас, а другое дело, когда на ровном месте ЗАПАРТАЧИЛ передачу! Плюс игроки Зенита выключаются из игры! Отдал пас и считает, что можно расслабиться, а РАССЛАБУХА не идёт на пользу командной игре Зенита. Пока командной игры не видно у Зенита и это понятно, - притирка, сыгранность, взаимопонимание пока отрабатываются и проскакивают через раз на третий. Будем посмотреть, как оно будет дальше! В любом случае, желаем Геннадию поднатаскать ОБЪЕКТИВНОСТЬ и беспристрастность, и в своих комментариях помогать игрокам Зенита ВИДЕТЬ свои ошибки и устранять их и НЕ ПОВТОРЯТЬ их в следующей игре! Век живи и век учись, но не на своих ошибках, а на чужих!!! А свои надо решительно ИСКОРЕНЯТЬ и не повторять впредь! Желаем! Вперёд Геннадий! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! На вас смотрит и вас слушает вся футбольная Россия!

15:21

spetrov

...Симпатии-то ладно еще. Мнение часто высказывает субъективное в зависимости от того, о ком речь. Очевидно ведь тоже.

15:17

spetrov

.

15:14

spetrov

Парни, человек же непрофессионально подходит к своей работе, откровенно выказывая симпатии одному из соперников. Что там может нравится.

15:13

Cheremis57

tusar-67 ==== А как быть нейтральным болельщикам? Этот товарищ начнёт с первой минуты "облизывать" "Зенит"! Нам сразу, с первой минуты выключать звук?

15:13

Slim Taller

За что вы так болельщиков ненавидите?!

15:12

old grumbler

Жаль что со Спартаком не он комментировал тогда бы много сектантов от злости скрючило...

15:08

миша елец

надо же лизнуть боссам кому-то и объявить Зенит чемпионом после 6-го тура

15:01

spetrov

Иногда они возвращаются. (с) голос из Санкт-Петербурга, собирайтесь там на пару и хоть обкомментируйтесь на здоровье.

15:00

oleg_Spb

Ха-ха, за три дня до матча настроение хэйтерам испортили, Геннадию Сергеевичу рекомендую называть Краневиттера просто по имени, - Матиас !:)))

14:56

П_о_в_а_р

Хана болотным. #СергеичЖиви

14:56