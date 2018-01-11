Орлов сообщил, что во время зимней паузы Лунев перенес операцию на мениске

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил о том, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев во время зимней паузы в чемпионате России перенес операцию на мениске. Голкипер, который получил повреждение головы в товарищеском матче Россия – Испания, не выходил на поле с середины ноября

"Лунев сделал в этот перерыв операцию мениска. Надо посмотреть, как он будет восстанавливаться, насколько это будет быстро", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".

Напомним, что Лунев выступает в составе "Зенита" с 2017 года. В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах и пропустил 13 голов.