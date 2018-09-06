Орлов рассказал, как в "Зените" принимали решение о приглашении Маркизио

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что окончательное решение о приглашении экс-полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио в "Зенит" было принято во время матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0).

- Судьба Маркизио решилась во время матча "Зенит" - "Спартак", - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Руководство клуба решило, что надо брать связующего игрока в центр поля, ведь Нобоа выбыл. Сергей Семак говорил, что хорошо бы было пригласить Маркизио.

С ним давно вели переговоры, правда, думали, есть ли смысл в таком приглашении. Немалые деньги и возраст - 32 года. Но вспомните, что Семак пришел в "Зенит" в 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет выступать Маркизио.

Итальянец играет в умный футбол, которого как раз не хватает "Зениту". Умный футбол - это точные передачи, неожиданные для соперников.

Кроме того, Паредес, играющий в центре поля, пока не может быть лидером, каким был Данни. Паредес говорит на итальянском, ведь он играл за "Рому". Они с Маркизио будут понимать друг друга, играя рядом.

Маркизио перешел в "Зенит" 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

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