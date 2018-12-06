Орлов назвал причины поражения "Зенита" в матче с "Арсеналом"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" неубедительно играет в выездных матчах. В игре 16-го тура премьер-лиги сине-бело-голубые в гостях уступили тульскому "Арсеналу" (2:4).

- Матч с "Арсеналом"? Все произошло по простой причине: "Зенит" на выездах уже несколько матчей играет очень неубедительно, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге. - Команде не хватает концентрации внимания, а также прессинга, чтобы атаковать соперника с первой минуты на чужом поле.

Физическое состояние игроков далеко от того, которое должно быть. Есть вопросы к тренерскому штабу и к игрокам. Особенно были не готовы Иванович и Мевля. Как они готовились к игре? Это непрофессионально. В профессию футболиста входит все: и амуниция, и собственная подготовка. К этому матчу они не подготовились.

"Зенит" занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка после 16 туров.

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