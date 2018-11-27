17:12 | Футбол — РПЛ

Оресте Чинквини: "Зенит" интересовался Магнуссоном"

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Ассистент спортивного директора "Зенита"  Оресте Чинквини заявил, что петербургский клуб этим летом задумывался о приобретении защитника Хердура Магнуссона, который в итоге перешел в ЦСКА.

- Почему не удалось приобрести Лаксальта? Потому что в переговоры вмешался "Милан", - сказал Чинквини в интервью TMW. - Он не был нашей первой целью, нам нужно было укрепить левый фланг. Мы задумывались о Магнуссоне, который в итоге перешел в ЦСКА. По Лаксальту мы начали переговоры, но затем в них вступил "Милан". 

В текущем сезоне Магнуссон провел 15 матчей за ЦСКА и забил 1 гол.

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