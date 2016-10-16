"Оренбург" ждал первого хет-трика всего 10 туров

Полузащитник Павел Нехайчик оформил первый хет-трик "Оренбурга" в премьер-лиге уже в десятом туре. Только три команды-дебютанта открывали счет хет-трикам быстрее. "Сатурну" для этого понадобилось три тура, "Жемчужине" – шесть, "Анжи" – девять. Игроки еще трех клубов отмечались тремя мячами в одном их первых десяти матчей сезона-1992. Всего же хет-трики в первом сезоне оформляли футболисты 13 команд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Команды, хет-трики игроков которых пришлись на первый сезон в высшем дивизионе