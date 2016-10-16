"Оренбург" ждал первого хет-трика всего 10 туров

Полузащитник Павел Нехайчик оформил первый хет-трик "Оренбурга" в премьер-лиге уже в десятом туре. Только три команды-дебютанта открывали счет хет-трикам быстрее. "Сатурну" для этого понадобилось три тура, "Жемчужине" – шесть, "Анжи" – девять. Игроки еще трех клубов отмечались тремя мячами в одном их первых десяти матчей сезона-1992. Всего же хет-трики в первом сезоне оформляли футболисты 13 команд. (Кирилл БУРДАКОВ)
Команды, хет-трики игроков которых пришлись на первый сезон в высшем дивизионе
|
Команда
|
Сезон
|
Тур
|
Соперник
|
Автор хет-трика
|
Ротор
|
1992
|
2-й
|
Зенит – 6:1
|
Сергей СУХОВ
|
Динамо
|
1992
|
3-й
|
Факел – 5:0
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Сатурн
|
1999
|
3-й
|
Жемчужина – 3:0
|
Сергей НАТАЛУШКО
|
Жемчужина
|
1993
|
6-й
|
Кр.Советов – 3:1
|
Гоча ГОГРИЧИАНИ
|
Уралмаш
|
1992
|
9-й
|
Динамо Ст – 4:1
|
Юрий МАТВЕЕВ
|
Анжи
|
2000
|
9-й
|
Факел – 4:0
|
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ
|
Оренбург
|
2016/17
|
10-й
|
Томь – 3:1
|
Павел НЕХАЙЧИК
|
Торпедо
|
1992
|
13-й
|
Кубань - 3:1
|
Игорь ЧУГАЙНОВ
|
ЦСКА
|
1992
|
19-й
|
Асмарал – 4:1
|
Александр ГРИШИН
|
Балтика
|
1996
|
19-й
|
Кр.Советов – 5:0
|
Сергей БУЛАТОВ
|
КАМАЗ
|
1995
|
22-й
|
Торпедо – 4:1
|
Виктор ПАНЧЕНКО
|
Спартак
|
1992
|
25-й
|
Динамо – 5:2
|
Дмитрий РАДЧЕНКО
|
Уралан
|
1998
|
30-й
|
Жемчужина – 6:2
|
Дмитрий ИВАНОВ