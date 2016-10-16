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"Оренбург" ждал первого хет-трика всего 10 туров

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Полузащитник Павел Нехайчик оформил первый хет-трик "Оренбурга" в премьер-лиге уже в десятом туре. Только три команды-дебютанта открывали счет хет-трикам быстрее. "Сатурну" для этого понадобилось три тура, "Жемчужине" – шесть, "Анжи" – девять. Игроки еще трех клубов отмечались тремя мячами в одном их первых десяти матчей сезона-1992. Всего же хет-трики в первом сезоне оформляли футболисты 13 команд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Команды, хет-трики игроков которых пришлись на первый сезон в высшем дивизионе

Команда

Сезон

Тур

Соперник

Автор хет-трика

Ротор

1992

2-й

Зенит – 6:1

Сергей СУХОВ

Динамо

1992

3-й

Факел – 5:0

Виктор ЛЕОНЕНКО

Сатурн

1999

3-й

Жемчужина – 3:0

Сергей НАТАЛУШКО

Жемчужина

1993

6-й

Кр.Советов – 3:1

Гоча ГОГРИЧИАНИ

Уралмаш

1992

9-й

Динамо Ст – 4:1

Юрий МАТВЕЕВ

Анжи

2000

9-й

Факел – 4:0

Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ

Оренбург

2016/17

10-й

Томь – 3:1

Павел НЕХАЙЧИК

Торпедо

1992

13-й

Кубань - 3:1

Игорь ЧУГАЙНОВ

ЦСКА

1992

19-й

Асмарал – 4:1

Александр ГРИШИН

Балтика

1996

19-й

Кр.Советов – 5:0

Сергей БУЛАТОВ

КАМАЗ

1995

22-й

Торпедо – 4:1

Виктор ПАНЧЕНКО

Спартак

1992

25-й

Динамо – 5:2

Дмитрий РАДЧЕНКО

Уралан

1998

30-й

Жемчужина – 6:2

Дмитрий ИВАНОВ
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