16:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" ждал первого гола в премьер-лиге дольше всех

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Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов забил первый гол клуба на 405-й минуте выступления в премьер-лиге. Ни одна из команд так долго не обходилась без забитых мячей. Предыдущий рекорд принадлежал тольяттинской "Ладе", полузащитник которой Михаил Никитин отличился на 85-й минуте четвертого матча.

Быстрее всего первый гол клуба забил форвард "Океана" из Находки Олег Гарин, который открыл командный счет уже на второй минуте матча против "Локомотива" (2:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Команда

Год

Автор гола

Соперник

Минута

Оренбург

2016

Дмитрий ЕФРЕМОВ

Рубин – 1:1 (д)

405

Лада

1995

Михаил НИКИТИН

Жемчужина – 1:3 (д)

355

Локомотив НН

1992

Игорь ГОРЕЛОВ

Торпедо – 1:0 (д)

339

Арсенал

2014

Иван ЕРШОВ

Динамо – 1:2 (д)

317

Луч

1993

Михаил РУСЛЯКОВ

Океан – 1:0 (г)

263

Динамо-Газовик

1992

Евгений ЗАРВА

Уралмаш – 2:3 (д)

245

Трансляция матча "Оренбург" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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