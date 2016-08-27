"Оренбург" ждал первого гола в премьер-лиге дольше всех

Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов забил первый гол клуба на 405-й минуте выступления в премьер-лиге. Ни одна из команд так долго не обходилась без забитых мячей. Предыдущий рекорд принадлежал тольяттинской "Ладе", полузащитник которой Михаил Никитин отличился на 85-й минуте четвертого матча.
Быстрее всего первый гол клуба забил форвард "Океана" из Находки Олег Гарин, который открыл командный счет уже на второй минуте матча против "Локомотива" (2:1). (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Команда
|
Год
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Оренбург
|
2016
|
Дмитрий ЕФРЕМОВ
|
Рубин – 1:1 (д)
|
405
|
Лада
|
1995
|
Михаил НИКИТИН
|
Жемчужина – 1:3 (д)
|
355
|
Локомотив НН
|
1992
|
Игорь ГОРЕЛОВ
|
Торпедо – 1:0 (д)
|
339
|
Арсенал
|
2014
|
Иван ЕРШОВ
|
Динамо – 1:2 (д)
|
317
|
Луч
|
1993
|
Михаил РУСЛЯКОВ
|
Океан – 1:0 (г)
|
263
|
Динамо-Газовик
|
1992
|
Евгений ЗАРВА
|
Уралмаш – 2:3 (д)
|
245