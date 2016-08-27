"Оренбург" ждал первого гола в премьер-лиге дольше всех

Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов забил первый гол клуба на 405-й минуте выступления в премьер-лиге. Ни одна из команд так долго не обходилась без забитых мячей. Предыдущий рекорд принадлежал тольяттинской "Ладе", полузащитник которой Михаил Никитин отличился на 85-й минуте четвертого матча.

Быстрее всего первый гол клуба забил форвард "Океана" из Находки Олег Гарин, который открыл командный счет уже на второй минуте матча против "Локомотива" (2:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Команда Год Автор гола Соперник Минута Оренбург 2016 Дмитрий ЕФРЕМОВ Рубин – 1:1 (д) 405 Лада 1995 Михаил НИКИТИН Жемчужина – 1:3 (д) 355 Локомотив НН 1992 Игорь ГОРЕЛОВ Торпедо – 1:0 (д) 339 Арсенал 2014 Иван ЕРШОВ Динамо – 1:2 (д) 317 Луч 1993 Михаил РУСЛЯКОВ Океан – 1:0 (г) 263 Динамо-Газовик 1992 Евгений ЗАРВА Уралмаш – 2:3 (д) 245

Трансляция матча "Оренбург" - "Рубин"