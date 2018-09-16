"Оренбург" – "Зенит". Трансляция – в 14.00

В эти выходные проходят матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Одной из центральных игр станет встреча "Оренбурга" и "Зенита". Сыграют команды в воскресенье, 16 сентября, на стадионе "Газовик". Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. Команды отлично начали сезон чемпионат, у первых – 10 очков после шести матчей, а вторых 16 после такого же количество встреч. Оренбуржцы – пятые в таблице, а питерцы – первые.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Оренбург" – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Оренбург" – "Зенит": трансляция