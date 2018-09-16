"Оренбург" – "Зенит": онлайн трансляция – в 14.00

В эти выходные проходят игры седьмого тура чемпионата России по футболу. Одним из главных матчей станет встреча "Оренбурга" и "Зенита". Встреча соперников пройдет сегодня, в воскресенье, на арене "Газовик". Начало игры – в 14.00 по Москве. Обе успешно начали сезон – в первых шести турах оренбуржцы набрали 10 очков и опережают чемпиона и вице-чемпиона прошлого сезона – "Локомотив" и ЦСКА соответственно. "Зенит" и вовсе лидер с 16 очками, второй идет "Спартак", у которого 14 баллов.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Оренбург" – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Оренбург" – "Зенит": трансляция