"Оренбург" выйдет на матч с "Крыльями" в том же составе, в котором заканчивал игру с "Зенитом"

Стал известен состав "Оренбурга" на матч 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". С первых минут появятся те же 11 футболистов, которые заканчивали предыдущую игру против "Зенита" (0:1). В их числе - два бывших хавбека самарцев Станислав Драгун и Роман Воробьев.

Полностью заявка "Оренбурга" выглядит следующим образом: Руденко - Малых, Андреев, Сиваков, Полуяхтов - Георгиев, Драгун - Григорьев, Воробьев, Парняков - Лобжанидзе; запасные - Гутор, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Нехайчик, Ефремов, Попович, Саная.

Матч "Крылья Советов" - "Оренбург" состоится сегодня, 1 мая, начало - в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.