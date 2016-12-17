"Оренбург" выйдет из отпуска 10 января

Пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин рассказал, что команда выйдет из отпуска 10 января и в этот же день отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию. Новичок премьер-лиги после 17 туров с 12 очками занимает 14-е место.

– Команда выходит из отпуска 10 января. В этот день соберемся в аэропорту в Москве и сразу же полетим в Турцию. Все три сбора пройдут в Анталье, – сказал Сорокин. – Первый продлится с 10 по 22 января, второй – с 27 января по 8 февраля, а третий – с 13 по 25 февраля. Что касается товарищеских матчей, то о них станет известно позднее. (Сергей АСТАХОВ)