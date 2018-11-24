"Оренбург" - "Уфа": стали известны стартовые составы

"Оренбург" и "Уфа" объявили составы на матч 15-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут вратарь хозяев Александр Довбня и защитник гостей Александр Пуцко.
Состав "Оренбурга": Довбня, Малых, Сиваков, Бегич, Андреев, Терехов, Попович, Маляров, Афонин, Сутормин, Деспотович.
Запасные: Руденко, Фролов, Козлов, Чуканов, Алвеш, Бреев, Шахов, Кулишев, Ойеволе.
Состав "Уфы": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Дивеев, Засеев, Кротов, Безденежных, Ванек, Бизяк.
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