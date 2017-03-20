"Оренбург" ставит задачу омоложения состава на следующий сезон

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин заявил, что клуб намерен в ближайшее время заняться омоложением состава, пока же команда опирается на опытных игроков. Сегодня швейцарская компания CIES, специализирующаяся на анализе в области футбола, выпустила пресс-релиз, касающийся исследования среднего возраста команд, выступающих в европейских высших дивизионах. Наиболее возрастной российский клуб – "Оренбург", чей средний возраст игроков, появлявшихся на поле в последние шесть месяцев, составляет 29,7 года. Подопечные Роберта Евдокимова занимают десятое место среди всех европейских команд.

– Конечно, состав должен быть чуть-чуть помоложе, – цитирует ТАСС Столыпина. – Но мы были ограничены во времени, нам требовались футболисты, которые имеют опыт выступления в высшем дивизионе, прошли определенную школу. Мы бы с удовольствием взяли в состав молодого и перспективного игрока, если бы существовала такая возможность, но пока ее нет. Конечно, будем омолаживать состав, это будет основной задачей для нас на следующий сезон, а пока мы привыкаем к премьер-лиге.