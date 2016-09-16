"Оренбург" сравнял счет в матче со "Спартаком"

"Оренбург" сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака". На 41-й минуте с пенальти отличился Благое Георгиев. Счет стал 1:1.
"Оренбург" сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака". На 41-й минуте с пенальти отличился Благое Георгиев. Счет стал 1:1.
Странник-777
Видеоповторы еще те, но точно не видно, чтобы Ромуло держал руками или подножку делал... Чувак просто оттолкнулся от Ромуло и завалился на газон. Этого хватило, чтобы свистун засвистел...
18:04
Странник-777
Когда Ребров уже начнет реагировать по мячу при пенальти... Бьющих по углам - единицы, а на удары в радиусе полутора-двух метров - вполне реально реагировать по удару.
17:58