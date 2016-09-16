17:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" сравнял счет в матче со "Спартаком"

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"Оренбург" сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака". На 41-й минуте с пенальти отличился Благое Георгиев. Счет стал 1:1.

Трансляция матча "Оренбург" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

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