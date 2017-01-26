18:01 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" сообщил о расторжении контракта с Прудниковым

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Как уже сообщал "СЭ", нападающий Александр Прудников растор контракт с "Оренбургом" по обоюдному согласию сторон. Ранее стало известно, что 27-летний россиянин отправился на сбор "Локомотива"

В клуб, дебютировавший в премьер-лиге в нынешнем сезоне, 27-летний форвард перешел летом. В общей сложности в четырех матчах он провел 149 минут, отметился одной желтой карточкой.

Как сообщил "СЭ" главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, Прудников будет находиться на просмотре.

Юрий Семин: "Прудников – хороший русский нападающий. Все в зависит от него" 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Czechplayer

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merniloskut

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