"Оренбург" сообщил о расторжении контракта с Прудниковым

Как уже сообщал "СЭ", нападающий Александр Прудников растор контракт с "Оренбургом" по обоюдному согласию сторон. Ранее стало известно, что 27-летний россиянин отправился на сбор "Локомотива".

В клуб, дебютировавший в премьер-лиге в нынешнем сезоне, 27-летний форвард перешел летом. В общей сложности в четырех матчах он провел 149 минут, отметился одной желтой карточкой.

Как сообщил "СЭ" главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, Прудников будет находиться на просмотре.

ФК "Оренбург" по взаимному соглашению сторон покидает нападающий Александр Прудников. pic.twitter.com/mjcK8a14MK – ФК Оренбург (@fcorenburg) 26 января 2017 г.

Юрий Семин: "Прудников – хороший русский нападающий. Все в зависит от него"