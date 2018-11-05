"Оренбург" - "Рубин": стали известны стартовые составы команд

"Рубин" и "Оренбург" объявили составы на матч 13-го тура чемпионата России. У казанцев выйдут на поле 9 россиян (из них четверо вызваны Станиславом Черчесовым в национальную команду на ноябрьские матчи против Германии и Швеции) и два легионера – защитники Сесар Навас и Уремович. Довбня и Галаджан сыграют с первых минут за оренбуржцев.
Состав "Рубина": Ив. Коновалов, Кудряшов, Сорокин, Сесар Навас, Уремович, Цаллагов, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Байрамян, Полоз.
Запасные: Бабурин, Акмурзин, Устинов, Калинин, Могилевец, Мухаметзянов, Сагитов, Шекари, Бухаров.
Состав "Оренбурга": Довбня – Малых, Сиваков, Бегич, Андреев, Терехов -Афонин, Мишкич, Сутормин, Чиркин – Галаджан.
Запасные: Руденко, Фролов, Чуканов, Алвеш, Шахов, Кулишев, Маляров.
Наш состав на матч #ОренбургРубин⤵️ pic.twitter.com/dsqzRj2UC8– "Рубин" Казань (@fcrk) 5 ноября 2018 г.
Состав #ФКОренбург на матч #ОренбургРубин @fcorenburg @fcrk @rfpl pic.twitter.com/hQjYsabHGV– ФК Оренбург (@fcorenburg) 5 ноября 2018 г.
Матч "Оренбург" - "Рубин" начнется в 14.00 по московскому времени.