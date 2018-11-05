"Оренбург" – "Рубин": неразбериха с заявкой казанцев

В протоколе "Рубина" перед матчем 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом" произошли странные изменения. Изначально в основном составе на позиции правого защитника должен был выйти Михаил Яковлев. Именно этот протокол до сих пор висит на сайте РПЛ!

Примерно за полчаса до начала матча Яковлева в основном составе уже заменил Виталий Устинов, о чем было сообщено в социальных сетях команды. Однако с первых минут матча вышел Ибрагим Цаллагов, а Устинова нет даже в заявке.

В социальных сетях сообщают о некой ошибке в протоколе, но пока эта информация от клуба не подтверждена. (Артур Еникеев).