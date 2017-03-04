15:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" разгромил тульский "Арсенал"

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В матче 18-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле нанес крупное поражение "Арсеналу" – 3:0. Дублем отметился Благой Георгиев, еще один гол записал на свой счет Роман Воробьев. Команда Роберта Евдокимова прервала серию из трех поражений в премьер-лиге и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. Туляки остались на 15-й позиции.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Оренбург" – "Арсенал" (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: Георгиев, 3 (1:0). Георгиев, 21 - с пенальти (2:0). Воробьев, 50 (3:0).

"Оренбург": Кержаков, Сиваков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Бреев, 68), Афонин, Георгиев, Воробьев, Григорьев (Попович, 78), Дюриш (Лобжанидзе, 85).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара (Думбья, 46), Иванов (Власов, 76), Сунзу, Бурмистров, Бурчану, Александров, Горбатенко, Шевченко (Расич, 85).Предупреждения: Григорьев, 13. Горбатенко, 37. Бурмистров, 70. Полуяхтов, 74.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Семенов (Гатчина), Петросян (Бронницы).

4 марта. Оренбург. Стадион "Газовик".

Трансляция матча "Оренбург" - "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
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