"Оренбург" разгромил "Крылья" в Самаре

"Крылья Советов" в домашнем матче 2-го тура чемпионата России крупно проиграли "Оренбургу" (0:3). Все три гола гости забили в первом тайме, отличились Андрей Козлов (дважды) и Сергей Бреев.

При счете 1:0 в пользу "Оренбурга" полузащитник "Крыльев" Срджан Мияйлович не реализовал пенальти.

Команда Андрея Тихонова не смогла забить во второй игре на старте премьер-лиги.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Оренбург" – 0:3 (0:3)

Голы: Козлов, 26 (0:1). Бреев, 38 (0:2). Козлов, 45+1 (0:3).

Нереализованный пенальти: Мияйлович, 37 (вратарь).

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Чичерин, Бурлак, Надсон, Полуяхтов (Яковлев, 60), Чочиев, Ланин, Мияйлович (Соболев, 66), Ткачук, Корниленко (Башкиров, 46).

"Оренбург": Фролов, Сутормин, Бегич, Ойеволе, Андреев (Сиваков, 20), Терехов, Попович (Чуканов, 53), Афонин, Чиркин, Бреев (Кулишев, 64), Козлов.

Предупреждения: Бреев, 33. Козлов, 36. Сутормин, 62. Чиркин, 68. Соболев, 89.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Мурашов (Россия), Сафьян (Москва).

5 августа. Самара. Стадион "Самара Арена". 30 градусов. 22 930 зрителей (вмещает 41 970).

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