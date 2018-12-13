"Оренбург" проведет сборы в Турции

"Оренбург"​ проведет три сбора в Белеке (Турция), сообщает Твиттер команды. Подопечные главного тренера Владимира Федотова начнут подготовку 10 января.

Первый сбор будет длиться до 22 января. Второй этап подготовки стартует 27 января и заканчивается 7 февраля. Третий – с 11 по 22 февраля.

"Оренбург" занимает десятое место в чемпионате России с 22 очками после 16 туров.

СБОРЫ ФК "ОРЕНБУРГ"

Все тренировочные сборы ФК "Оренбург" состоятся в Белеке на полях спорткомплекса Глория

1 сбор: 10-22 января.

2 сбор: 27 января - 7 февраля.

3 сбор: 11 февраля - 22 февраля. pic.twitter.com/pzPS039wYq – ФК Оренбург (@fcorenburg) 13 декабря 2018 г.

Все о чемпионате России – здесь.