"Оренбург" проведет сборы в Турции

"Оренбург" проведет три сбора в Белеке (Турция), сообщает Твиттер команды. Подопечные главного тренера Владимира Федотова начнут подготовку 10 января.
Первый сбор будет длиться до 22 января. Второй этап подготовки стартует 27 января и заканчивается 7 февраля. Третий – с 11 по 22 февраля.
"Оренбург" занимает десятое место в чемпионате России с 22 очками после 16 туров.
СБОРЫ ФК "ОРЕНБУРГ"– ФК Оренбург (@fcorenburg) 13 декабря 2018 г.
Все тренировочные сборы ФК "Оренбург" состоятся в Белеке на полях спорткомплекса Глория
1 сбор: 10-22 января.
2 сбор: 27 января - 7 февраля.
3 сбор: 11 февраля - 22 февраля. pic.twitter.com/pzPS039wYq
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