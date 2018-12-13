16:00 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" проведет сборы в Турции

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"Оренбург"​ проведет три сбора в Белеке (Турция), сообщает Твиттер команды. Подопечные главного тренера Владимира Федотова начнут подготовку 10 января.

Первый сбор будет длиться до 22 января. Второй этап подготовки стартует 27 января и заканчивается 7 февраля. Третий – с 11 по 22 февраля.

"Оренбург" занимает десятое место в чемпионате России с 22 очками после 16 туров.

 

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