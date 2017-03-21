13:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" проведет сбор в Турции во время паузы в чемпионате России

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Перерыв в чемпионате России, вызванный матчами национальных сборных, "Оренбург" проведет на кратком тренировочном сборе, сообщает официальный сайт клуба. 22 марта команда отправится в Турцию. Напомним, что шесть футболистов клуба (Михал Дюриш, Вадим Афонин, Максим Бордачев, Станислав Драгун, Александр Гутор и Михаил Сиваков) вызваны в свои национальные сборные.

По завершении тренировочного сбора команда отправится в Москву на матч премьер-лиги против "Спартака".

Дополнительная информация

http://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/fk-orenburg-v-pereryve-chempionata-otpravitsya-na-sbory.html

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