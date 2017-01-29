"Оренбург" проведет 5 товарищеских матчей на втором сборе в Белеке

"Оренбург" определился с соперниками по контрольным матчам на втором зимнем сборе в Белеке, сообщает пресс-служба клуба. 31 января и 7 февраля команда проведет по две игры разными составами.

Всего в ходе второго сбора оренбуржцы проведут 5 товарищеских встреч. 31 января соперниками команды Роберта Евдокимова станут "Заря" (Молдавия) и "Дунав" (Болгария). 4 февраля "Оренбург" сыграет со "Словацко" (Чехия). 7 февраля будут проведены еще два матча – против "Химок" и "Атырау" (Казахстан).