14:40 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" проведет 5 товарищеских матчей на втором сборе в Белеке

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"Оренбург" определился с соперниками по контрольным матчам на втором зимнем сборе в Белеке, сообщает пресс-служба клуба. 31 января и 7 февраля команда проведет по две игры разными составами.

Всего в ходе второго сбора оренбуржцы проведут 5 товарищеских встреч. 31 января соперниками команды Роберта Евдокимова станут "Заря" (Молдавия) и "Дунав" (Болгария). 4 февраля "Оренбург" сыграет со "Словацко" (Чехия). 7 февраля будут проведены еще два матча – против "Химок" и "Атырау" (Казахстан).

Дополнительная информация

http://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/grafik-kontrolnyh-matchej-na-vtorom-predsezonnom-sbore.html

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Материалы REN-TV

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