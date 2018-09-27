"Оренбург" продал все билеты на матч с ЦСКА

"Оренбург" продал все билеты на матч 9-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.
Все билеты на матч @rfpl #ФКОренбург @pfc_cska проданы https://t.co/WWOycM0Tpe pic.twitter.com/SSCKLxTzfC– ФК Оренбург (@fcorenburg) 27 сентября 2018 г.
Отметим, что стадион "Газовик", являющийся домашней ареной "Оренбурга", вмещает 7500 зрителей.
После восьми туров РПЛ "Оренбург" занимает 7-е место, имея в активе 11 очков, ЦСКА с 13 очками располагается 5-й строчке.
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