"Оренбург" продал все билеты на матч с ЦСКА

"Оренбург" продал все билеты на матч 9-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

Отметим, что стадион "Газовик", являющийся домашней ареной "Оренбурга", вмещает 7500 зрителей.

После восьми туров РПЛ "Оренбург" занимает 7-е место, имея в активе 11 очков, ЦСКА с 13 очками располагается 5-й строчке.

Все о чемпионате России - здесь