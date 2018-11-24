"Оренбург" победил "Уфу" и обошел "Спартак"

"Оренбург" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в матче 15-го тура премьер-лиги. Единственный гол забил полузащитник Алексей Сутормин.

Отметим, что "Оренбург" упустил возможность отличиться с пенальти: на 58-й минуте встречи удар хавбека Дениса Поповича отбил голкипер гостей Александр Беленов.

На 58-й минуте "Уфа" осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Павел Аликин.

"Оренбург" набрал 22 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Уфа" с 14 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Оренбург" - "Уфа" - 1:0 (0:0)

Гол: Сутормин, 80.

Нереализованный пенальти: Попович, 58 (вратарь)

"Оренбург": Довбня, Малых, Бегич, Андреев, Сиваков, Терехов, Попович (Рикарду Алвеш, 80), Маляров, Афонин, Сутормин, Деспотович (Козлов, 80).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Круговой, Салатич (Кротов, 86), Пауревич, Тилль, Игбун, Сысуев (Бизяк, 32).

Предупреждения: Аликин, 52. Беленов, 60.

Удаление: Аликин, 58 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Калугин, Сафьян (оба - Москва).

24 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".

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