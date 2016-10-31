"Оренбург" победил "Крылья"

"Оренбург" на своем поле в матче 12-го тура премьер-лиги обыграл "Крылья Советов". Единственный мяч во втором тайме забил экс-нападающий самарцев Артем Делькин.

Благодаря этой победе "Оренбург" поднялся с 15-го, предпоследнего места в чемпионате России на 12-е. "Крылья" продолжают замыкать турнирную таблицу.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Оренбург" – "Крылья Советов" (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: Делькин, 62.

"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев (Кацалапов, 89), Ойеволе, Полуяхтов, Коронов, Афонин, Георгиев, Померко (Бреев, 58), Нехайчик (Ефремов, 71), Делькин.

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Божин (Голенков, 84), Надсон, Таранов, Ятченко, Родич, Чочиев, Бато, Паскуато (Мбакогу, 71), Молло.

Предупреждения: Божин, 33. Чочиев, 45+1. Андреев, 89. Гутор, 90+1.

Судьи: ФЕДОТОВ (Москва), Болховитин (Ленинградская область), Глот (Ярославль).

31 октября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Трансляция матча "Оренбург" – "Крылья Советов"