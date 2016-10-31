"Оренбург" победил "Крылья"

"Оренбург" на своем поле в матче 12-го тура премьер-лиги обыграл "Крылья Советов". Единственный мяч во втором тайме забил экс-нападающий самарцев Артем Делькин.
Благодаря этой победе "Оренбург" поднялся с 15-го, предпоследнего места в чемпионате России на 12-е. "Крылья" продолжают замыкать турнирную таблицу.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Оренбург" – "Крылья Советов" (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: Делькин, 62.
"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев (Кацалапов, 89), Ойеволе, Полуяхтов, Коронов, Афонин, Георгиев, Померко (Бреев, 58), Нехайчик (Ефремов, 71), Делькин.
"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Божин (Голенков, 84), Надсон, Таранов, Ятченко, Родич, Чочиев, Бато, Паскуато (Мбакогу, 71), Молло.
Предупреждения: Божин, 33. Чочиев, 45+1. Андреев, 89. Гутор, 90+1.
Судьи: ФЕДОТОВ (Москва), Болховитин (Ленинградская область), Глот (Ярославль).
31 октября. Оренбург. Стадион "Газовик".