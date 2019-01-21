20:36 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" плавает на поле, Попович захватил автобус. Развлечения команды в Турции

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"Оренбург" не смог провести контрольный матч с румынским "Ботошани" на сборах в турецком Белеке. Поле из-за дождей пришло в негодность. Футболисты с юмором подошли к ситуации, устроив "заплыв" прямо на газоне во время тренировки. 

 

После занятия оренбуржцы поехали в отель, причем автобус взялся вести полузащитник Денис Попович.

 

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