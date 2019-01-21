"Оренбург" плавает на поле, Попович захватил автобус. Развлечения команды в Турции

"Оренбург" не смог провести контрольный матч с румынским "Ботошани" на сборах в турецком Белеке. Поле из-за дождей пришло в негодность. Футболисты с юмором подошли к ситуации, устроив "заплыв" прямо на газоне во время тренировки.

МАТЧ НЕ СОСТОЯЛСЯ, НО ПОБЕДНАЯ "РЫБКА" ОТ КОМАНДЫ БЫЛА

Вместо отменённого контрольного матча команда провела тренировку

-Евгений Фролов: "Радости полные штаны"👖

-Сергей Терехов: "Пришли работать, а приходится плавать" 🏊‍♂

-Адесойе Ойеволе: "Каждая тренировка - праздник" 🎉 pic.twitter.com/gAZUqSlHXt – ФК Оренбург (@fcorenburg) 21 января 2019 г.

После занятия оренбуржцы поехали в отель, причем автобус взялся вести полузащитник Денис Попович.