"Оренбург" плавает на поле, Попович захватил автобус. Развлечения команды в Турции

"Оренбург" не смог провести контрольный матч с румынским "Ботошани" на сборах в турецком Белеке. Поле из-за дождей пришло в негодность. Футболисты с юмором подошли к ситуации, устроив "заплыв" прямо на газоне во время тренировки.
МАТЧ НЕ СОСТОЯЛСЯ, НО ПОБЕДНАЯ "РЫБКА" ОТ КОМАНДЫ БЫЛА– ФК Оренбург (@fcorenburg) 21 января 2019 г.
Вместо отменённого контрольного матча команда провела тренировку
-Евгений Фролов: "Радости полные штаны"👖
-Сергей Терехов: "Пришли работать, а приходится плавать" 🏊♂
-Адесойе Ойеволе: "Каждая тренировка - праздник" 🎉 pic.twitter.com/gAZUqSlHXt
После занятия оренбуржцы поехали в отель, причем автобус взялся вести полузащитник Денис Попович.
Денис Попович захватил автобус 🚌 и доставил команду с тренировки в отель 😁– ФК Оренбург (@fcorenburg) 21 января 2019 г.
При съемках ролика никто не пострадал. Автобус тоже не пострадал. 👍 pic.twitter.com/CPDRNLdTFp