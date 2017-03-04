21:33 4 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" планирует заявить Драгуна на следующей неделе

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"Оренбург" на следующей неделе собирается заявить для участия в чемпионате России полузащитника Станислава Драгуна. Ранее стало известно, что 28-летний белорус, выступавший за "Динамо", расторг контракт с клубом.

"На следующей неделе мы хотим заявить Драгуна. Это будет наше последнее приобретение", – приводит официальный сайт "Оренбурга" слова главного тренера команды Роберта Евдокимова.

Дополнительная информация

http://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/press-konferenciya-posle-matcha-orenburg-arsenal.html

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