"Оренбург" ответил краснодарскому журналисту на претензии по затяжке времени

"Оренбург" опубликовал фрагмент матча группового турнира Лиги Европы между "Ред Буллом" и "Краснодаром" (0:1). На видео полузащитник кубанцев Куасси Эбуэ долго покидает поле после повреждения, а комментатор предположил, что футболист намеренно тянет время и назвал данную ситуацию нормальной для футбола.
Напомним, что после воскресной игры 13-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Оренбургом" (3:3) произошел громкий скандал. Один из краснодарских журналистов спросил главного тренера гостей Роберта Евдокимова, не стыдно ли ему за "цирк", который устроила команда: по его мнению, Роман Воробьев в концовке встречи симулировал травму. Вопросу поаплодировал пресс-атташе "быков" Денис Данильченко. Евдокимов ответил на этот вопрос, а встав из-за стола на выходе из зала в нецензурной форме обругал журналиста.
Журналист: "Евдокимов назвал нас клоунами, но я не собираюсь подавать на него в суд" //
Что сказал Евдокимов журналисту и пресс-атташе "Краснодара" (18+) //
Пресс-атташе "Оренбурга": "Коллега из "Краснодара" поддался эмоциям и спровоцировал продолжение конфликта" //
Василий Столыпин: "Евдокимов поддался на провокацию. Он защитил свою команду"
Пламенный привет краснодарскому журналисту Антону Тихому)))) pic.twitter.com/aCr7XdbvF0– ФК Оренбург (@fcorenburg) 8 ноября 2016 г.
shpasic
ну, это совсем другое! искренний футбол же!
14:54
RW.irk
Гы-гы))) не стыдно за "цирк"?))
14:48