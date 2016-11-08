14:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" ответил краснодарскому журналисту на претензии по затяжке времени

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"Оренбург" опубликовал фрагмент матча группового турнира Лиги Европы между "Ред Буллом" и "Краснодаром" (0:1). На видео полузащитник кубанцев Куасси Эбуэ долго покидает поле после повреждения, а комментатор предположил, что футболист намеренно тянет время и назвал данную ситуацию нормальной для футбола. 

Напомним, что после воскресной игры 13-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Оренбургом" (3:3) произошел громкий скандал. Один из краснодарских журналистов спросил главного тренера гостей Роберта Евдокимова, не стыдно ли ему за "цирк", который устроила команда: по его мнению, Роман Воробьев в концовке встречи симулировал травму. Вопросу поаплодировал пресс-атташе "быков" Денис Данильченко. Евдокимов ответил на этот вопрос, а встав из-за стола на выходе из зала в нецензурной форме обругал журналиста. 

Журналист: "Евдокимов назвал нас клоунами, но я не собираюсь подавать на него в суд" //
Что сказал Евдокимов журналисту и пресс-атташе "Краснодара" (18+) //
Пресс-атташе "Оренбурга": "Коллега из "Краснодара" поддался эмоциям и спровоцировал продолжение конфликта" //
Василий Столыпин: "Евдокимов поддался на провокацию. Он защитил свою команду"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ну, это совсем другое! искренний футбол же!

14:54

RW.irk

Гы-гы))) не стыдно за "цирк"?))

14:48

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