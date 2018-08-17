"Оренбург" одержал волевую победу над "Анжи" и догнал "Зенит" в турнирной таблице

"Оренбург" обыграл "Анжи" в матче 4-го тура РПЛ со счетом 3:1. Команда Владимира Федотова набрала 9 очков в 4 матчах чемпионата России и догнала "Зенит" в турнирной таблице.

В первом тайме преимущество было на стороне хозяев поля - на 12-й минуте гол забил защитник "Анжи" Иван Новосельцев. На 41-й минуте махачкалинцы не реализовали пенальти.

Во второй половине встречи одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота "Анжи" - хавбек Денис Попович реализовал пенальти на 69-й минуте. Далее последовали еще два гола гостей: на 77-й минуте забитым мячом отметился полузащитник Алексей Сутормин, на 83-й - форвард Андреа Чуканов.

РОССИЯ. Премьер-лига - 2018/2019

4-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Оренбург" (Оренбург) - 1:3 (1:0)

Голы: Новосельцев, 12 (1:0). Попович, 69 - с пенальти (1:1). Сутормин, 77 (1:2). Чуканов, 83 (1:3).

Нереализованный пенальти: Маркелов (Анжи), 41 (вратарь)

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Удалый, Чансельор, Новосельцев, Гапон, Кацаев (Ондуа, 66), Рабиу, Кулик, Гиголаев (Агаларов, 74), Маркелов (Мохаммад, 86).

"Оренбург" (Оренбург): Фролов, Сутормин, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Мишкич, Афонин, Чиркин (Попович, 46), Бреев (Чуканов, 57), Козлов (Кулишев, 87).

Предупреждения: Чиркин, 8. Бегич, 40. Маркелов, 54. Удалый, 60. Новосельцев, 68. Сиваков, 71. Рабиу, 72.

Судьи: ЕСЬКОВ. Аверьянов, Мосякин (все Москва).

17 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".