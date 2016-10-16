"Оренбург" одержал первую победу в премьер-лиге в матче с "Томью"

"Оренбург" на своем поле нанес поражение "Томи" в матче 10-го тура чемпионата России – 3:1. Хет-триком отметился полузащитник Павел Нехайчик. Команда Роберта Евдокимова забила в этой игре столько же мячей, сколько в предыдущих 9 турах. "Оренбург" одержал первую победу в премьер-лиге, набрал семь очков и ушел с последнего места в турнирной таблице, став 14-м. У "Томи" осталось 8 баллов и 13-е место. "Оренбург" в следующем туре сыграет на выезде с "Зенитом", а "Томь" примет "Анжи".

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Оренбург" – "Томь" (Томск) – 3:1 (2:0)

Голы: Нехайчик, 12 (1:0). Нехайчик, 42 (2:0). Бикфалви, 77 (2:1). Нехайчик, 90+2 (3:1).

Нереализованный пенальти: Дьяков (Томь), 26 (мимо)

"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Коронов, 71), Афонин, Георгиев (Воробьев, 87), Померко, Нехайчик (Бреев, 90+3), Делькин.

"Томь": Солосин, Комбаров, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бикфалви, Попов (Дудиев, 62), Тишкин, Дроппа (Погребняк, 83), Пугин, Касьян.

Предупреждения: Враньеш, 41. Померко, 76. Солосин, 90+1.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Абусуев, Веретешкин (все Санкт-Петербург).

16 октября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Трансляция матча "Оренбург" - "Томь"