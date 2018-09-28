"Оренбург" объявил состав на матч с ЦСКА

"Оренбург" объявил состав на матч 9-го тура РПЛ против ЦСКА. С первых минут встречу начнут голкипер Евгений Фролов, а также хавбек Денис Попович.
Состав "Оренбурга": Фролов - Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов - Попович, Мишкич, Афонин, Сутормин - Деспотович
Запасные: Руденко, Довбня, Сиваков, Козлов, Чуканов, Шахов, Кулишев, Маляров, Чиркин, Галаджан.
Состав #ФКОренбург на матч #ОренбургЦСКА @fcorenburg @pfc_cska @rfpl pic.twitter.com/YMxu7YnZw9– ФК Оренбург (@fcorenburg) 28 сентября 2018 г.
Опрос
Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Загрузка...