16:26 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" объявил состав на матч с ЦСКА

Обсудить
0

"Оренбург" объявил состав на матч 9-го тура РПЛ против ЦСКА. С первых минут встречу начнут голкипер Евгений Фролов, а также хавбек Денис Попович.

Состав "Оренбурга": Фролов - Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов - Попович, Мишкич, Афонин, Сутормин - Деспотович

Запасные: Руденко, Довбня, Сиваков, Козлов, Чуканов, Шахов, Кулишев, Маляров, Чиркин, Галаджан.

Оренбург - ЦСКА

Все о чемпионате России - здесь 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...