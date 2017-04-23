"Оренбург" на выезде победил "Томь"

"Томь" на своем поле потерпела поражение от "Оренбурга" в матче 24-го тура чемпионата России – 1:2. Победный гол во втором тайме забил Благое Георгиев.
Таким образом, "Оренбург" набрал 22 очка и вышел на 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги. "Томь" с 13 баллами осталась на последнем месте.
В следующем туре "Оренбург" примет "Зенит", а "Томь" на выезде сыграет с "Анжи".
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
"Томь" (Томск) – "Оренбург" – 1:2 (1:1)
Голы: Пугин, 36 - Ойеволе, 22. Георгиев, 73.