"Оренбург" на сборах в Турции сыграет два матча против румынских клубов

"Оренбург" отправится на первый предсезонный сбор в Белек (Турция) 10 января, сообщает Твиттер команды.
Подопечные Владимира Федотова проведут там два контрольных матча: 18 января против "Астры" и 21 января против "Ботошани".
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10 января #ФКОренбург отправится в турецкий Белек на первый предсезонный сбор.– ФК Оренбург (@fcorenburg) 8 января 2019 г.
Контрольные матчи:
⚽️ 18 января "Оренбург" - "Астра" (Джорджу, Румыния)
⚽️ 21 января "Оренбург" - "Ботошани" (Ботошани, Румыния)
📺⚡️Трансляции матчей на клубном канале #ФКОренбург в YouTube pic.twitter.com/io91xkkUCu
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