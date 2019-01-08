"Оренбург" на сборах в Турции сыграет два матча против румынских клубов

"Оренбург" отправится на первый предсезонный сбор в Белек (Турция) 10 января, сообщает Твиттер команды.

Подопечные Владимира Федотова проведут там два контрольных матча: 18 января против "Астры" и 21 января против "Ботошани".

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