"Оренбург" на сборах сыграет с клубами из Австрии, Македонии и Венгрии

Стали известны соперники "Оренбурга" в контрольных матчах на сборах в австрийском Штегерсбахе, сообщает официальный сайт клуба. 22 июня оренбуржцы сыграют с "Адмирой Ваккер" (Австрия), 25 июня - с "Вардаром" (Македония), 28 июня - с "Гонведом" (Венгрия).

Сбор "Оренбурга" пройдет с 16 по 29 июня. Клуб по итогам сезона-2017/18 занял первое место в ФНЛ и вернулся в премьер-лигу.