"Оренбург" может арендовать молодого хавбека БАТЭ

Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский может продолжить карьеру в "Оренбурге", утверждает "Спорт день за днем". Клуб из Борисова рассматривает вариант аренды 21-летнего хавбека. В сезоне-2016 он провел 22 матча, забил гол и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что "Оренбург" проявляет интерес к другому хавбеку БАТЭ - экс-игроку "Барселоны", "Арсенала" и других клубов Александру Глебу.