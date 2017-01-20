23:07 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" может арендовать молодого хавбека БАТЭ

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Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский может продолжить карьеру в "Оренбурге", утверждает "Спорт день за днем". Клуб из Борисова рассматривает вариант аренды 21-летнего хавбека. В сезоне-2016 он провел 22 матча, забил гол и сделал голевую передачу. 

Ранее сообщалось, что "Оренбург" проявляет интерес к другому хавбеку БАТЭ - экс-игроку "Барселоны", "Арсенала" и других клубов Александру Глебу.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/orenburg-mozhet-arendovat-talantlivogo-poluzashhitnika-bate

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Материалы REN-TV

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