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"Оренбург" – "Крылья Советов": в Оренбурге теплее, чем в Красноярске

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Как стало известно "СЭ", первый замер температуры, сделанный сегодня в Оренбурге перед матчем 16-го тура чемпионата России "Оренбург""Крылья Советов", показал допустимую температуру – "минус 13". Это теплее, чем в Красноярске, где началась игра "Енисей""Ахмат".

Минимальная температура, при которой по регламенту можно проводить встречу российской премьер-лиги, равна "минус 15". Еще один замер сделают в 15.30 по московскому времени – за час до начала игры. После этого арбитр Николай Волошин и представители обеих команд примут окончательное решение. (Александр Бобров)

Оренбург - Крылья Советов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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