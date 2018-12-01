"Оренбург" – "Крылья Советов": в Оренбурге теплее, чем в Красноярске

Как стало известно "СЭ", первый замер температуры, сделанный сегодня в Оренбурге перед матчем 16-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Крылья Советов", показал допустимую температуру – "минус 13". Это теплее, чем в Красноярске, где началась игра "Енисей" – "Ахмат".

Минимальная температура, при которой по регламенту можно проводить встречу российской премьер-лиги, равна "минус 15". Еще один замер сделают в 15.30 по московскому времени – за час до начала игры. После этого арбитр Николай Волошин и представители обеих команд примут окончательное решение. (Александр Бобров)