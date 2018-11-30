18:22 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" - "Крылья Советов": матч в Оренбурге тоже могут отменить!

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Под вопросом оказалось проведение не одного матча 16-го тура чемпионата России ("Енисей" - "Ахмат" в Красноярске), а двух. Может не состояться и игра "Оренбург" - "Крылья Советов".

По предварительному прогнозу завтра вечером температура в Оренбурге может опуститься до "минус 20". Решение о начале матча примет судья Николай Волошин совместно с делегатом премьер-лиги Русланом Киселевым и представителями команд. (Александр Бобров)

Оренбург - Крылья Советов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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