"Оренбург" - "Крылья Советов": матч в Оренбурге тоже могут отменить!

Под вопросом оказалось проведение не одного матча 16-го тура чемпионата России ("Енисей" - "Ахмат" в Красноярске), а двух. Может не состояться и игра "Оренбург" - "Крылья Советов".

По предварительному прогнозу завтра вечером температура в Оренбурге может опуститься до "минус 20". Решение о начале матча примет судья Николай Волошин совместно с делегатом премьер-лиги Русланом Киселевым и представителями команд. (Александр Бобров)

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