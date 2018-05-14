"Оренбург", "Крылья", "Енисей" и "Тамбов" получили лицензии на участие в РФПЛ

Победители первенства России в ФНЛ "Оренбург" и "Крылья Советов" получили лицензии от РФС на участие в премьер-лиге. Клубы напрямую вышли в элитный дивизион, в котором заменят "Тосно" и "СКА-Хабаровск". Также лицензии получили "Енисей" и "Тамбов", которые заняли третье и четвертое место в таблице ФНЛ и сыграют в стыковых матчах с "Анжи" и "Амкаром" соответственно.

- "Оренбург", "Крылья Советов", "Енисей" и "Тамбов" получили лицензии РФС. Они имеют право участвовать в РФПЛ в следующем сезоне", - цитирует ТАСС начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина. - Из клубов ПФЛ лицензии не получили "Арарат", "Афипс" и "Чертаново". У них есть две недели на подачу апелляции, заседание апелляционного комитета состоится в конце месяца. Соответственно, "Мордовия" и "Армавир" лицензии получили.

Из клубов ФНЛ лицензии не получили "Луч-Энергия", "Балтика", "Волгарь", "Факел" и "Кубань".