"Оренбург" – "Краснодар": гости сделали вынужденную замену вратаря

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк был заменен на 26-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Голкипер "быков" получил повреждение в эпизоде с пропущенным мячом – он пытался перехватить прострел с правого фланга, но столкнулся с партнером по команде Урошем Спаичем. Этим поспользовался форврад хозяев Андрей Козлов. Вместо Крицюка на поле вышел Андрей Синицын.

26' Станислав Крицюк покидает поле. Андрей Синицын в рамке. Вот такая вот первая замена у "горожан". – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 августа 2018 г.