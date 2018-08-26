14:30 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" – "Краснодар": гости сделали вынужденную замену вратаря


Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк был заменен на 26-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Голкипер "быков" получил повреждение в эпизоде с пропущенным мячом – он пытался перехватить прострел с правого фланга, но столкнулся с партнером по команде Урошем Спаичем. Этим поспользовался форврад хозяев Андрей Козлов. Вместо Крицюка на поле вышел Андрей Синицын.

Оренбург - Краснодар
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