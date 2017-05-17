"Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью

В матче 29-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" – 1:1. По голу на счету Вадима Афонина и Александра Сухова, причем оба мяча были забиты в добавленное время.
После этой осечки подопечные Сергея Семака опустились на восьмую строчку в таблице. Уфимцы окончательно потеряли шансы попасть в еврокубки по итогам сезона.
"Оренбург" остался 14-м. Команду Роберта Евдокимова от прямого вылета отделяет три очка. Правда, у идущего на 15-м месте "Арсенала" еще есть игра в запасе.
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Оренбург" – "Уфа" – 1:1 (0:0)
Голы: Афонин, 90 - штрафной (1:0). Сухов, 90+3 (1:1).
"Оренбург": Руденко, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Парняков, Драгун, Афонин, Воробьев (Коронов, 86), Нехайчик (Саная, 68), Дюриш (Андреев, 90+3).
"Уфа": Шелия, Сухов, Аликин, Никитин, Тумасян, Йокич, Игбун, Пауревич, Безденежных (Сысуев, 90+1), Стоцкий (Кротов, 80), Фатаи (Зубарев, 77).
Предупреждения: Пауревич, 38. Малых, 67. Сухов, 89.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Демешко (Химки), Миневич (Смоленск).
17 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".
Трансляция матча "Оренбург" – "Уфа"
redgy
Чемпионат приятно удивляет! Сколько уже команд, которым ничего не надо, бьется и отбирает очки у тех, кому они нужны позарез!! Уфа молодцы!
19:24