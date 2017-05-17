"Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью

В матче 29-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" – 1:1. По голу на счету Вадима Афонина и Александра Сухова, причем оба мяча были забиты в добавленное время.

После этой осечки подопечные Сергея Семака опустились на восьмую строчку в таблице. Уфимцы окончательно потеряли шансы попасть в еврокубки по итогам сезона.

"Оренбург" остался 14-м. Команду Роберта Евдокимова от прямого вылета отделяет три очка. Правда, у идущего на 15-м месте "Арсенала" еще есть игра в запасе.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Оренбург" – "Уфа" – 1:1 (0:0)

Голы: Афонин, 90 - штрафной (1:0). Сухов, 90+3 (1:1).

"Оренбург": Руденко, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Парняков, Драгун, Афонин, Воробьев (Коронов, 86), Нехайчик (Саная, 68), Дюриш (Андреев, 90+3).

"Уфа": Шелия, Сухов, Аликин, Никитин, Тумасян, Йокич, Игбун, Пауревич, Безденежных (Сысуев, 90+1), Стоцкий (Кротов, 80), Фатаи (Зубарев, 77).

Предупреждения: Пауревич, 38. Малых, 67. Сухов, 89.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Демешко (Химки), Миневич (Смоленск).

17 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

Трансляция матча "Оренбург" – "Уфа"