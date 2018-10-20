13:22 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" и "Енисей" сыграли вничью

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"Оренбург" и "Енисей" в матче 11-го тура чемпионата России победителя не выявили – 0:0.

"Оренбург" занимает 8-е место в турнирной таблице. Красноярский клуб идет последним (16-е место).

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Оренбург" – "Енисей" (Красноярск) – 0:0

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Бреев (Чиркин, 69), Афонин, Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Козлов (Деспотович, 65).

"Енисей": Филиппов, Ятченко, Грицаенко, Кичин, Занев, Саркисов (Комков, 79), Огуде, Фатуллаев, Зотов, Комолов, Бодул (Обрадович, 46).

Предупреждения: Попович, 40. Грицаенко, 44.

Судьи: Волошин (Смоленск). Елеференко, Еремин (оба - Москва).

20 октября. Оренбург. Стадион "Газовик".

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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